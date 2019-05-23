taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1333
Euro
6.8494
Altın
1281.83
Borsa
84306.25
Gram Altın
252.812

İran'da sahte içkiden 6 kişi öldü

Alkolün yasak olduğu ülkede, 43 kişinin zehirlendiği belirtildi. İran yasalarına göre alkollü içki üreten, alım veya satımını yapanlar hapis ve kırbaç cezasına çarptırılıyor.

AA | 23.05.2019 - 15:31..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İsfahan Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Tahire Çengiz, eyalette sahte içkiden 6 kişinin öldüğünü, 37 kişinin de zehirlendiğini belirtti.

43 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Khabaronline haber sitesine konuşan Çengiz, "Son günlerde İsfahan'da sahte içkiden 43 kişi zehirlendi. Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan bu hastalardan 6 kişi hayatını kaybetti." dedi.

HAPİS VE KIRBAÇ CEZASI

Müslüman vatandaşlar için alkol satışı ve tüketiminin yasak olduğu İran'da, alkollü içecekler kaçak yollarla ülkeye sokulabildiği gibi bazı ev ve merdiven altı atölyelerde de üretiliyor. İran yasalarına göre alkollü içki üreten, alım veya satımını yapanlar hapis ve kırbaç cezasına çarptırılıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Turabi Çamkıran 750 bin dolarlık ödülün sahibi oldu

Turabi Çamkıran 750 bin dolarlık ödülün sahibi oldu

156
İVME Finansman Paketi açıkladı

İVME Finansman Paketi açıkladı

576
Tecavüzcüsünü öldüren Nevin Yıldırım'ın cezası onandı

Tecavüzcüsünü öldüren Nevin Yıldırım'ın cezası onandı

577
Bedellide yaş 20 oldu

Bedellide yaş 20 oldu

285
Ece Erken, Madonna'nın Eurovision'da yarıştığını sandı

Ece Erken, Madonna'nın Eurovision'da yarıştığını sandı

84
EYT'liler 26 Mayıs'ta Yenikapı'da toplanacak

EYT'liler 26 Mayıs'ta Yenikapı'da toplanacak

254
Anadolu Ajansı muhabirinin cansız bedeni bulundu

Anadolu Ajansı muhabirinin cansız bedeni bulundu

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir