İran'da savaşın gölgesinde toplu düğün

İran’ın başkenti Tahran, savaş atmosferinin hissedildiği bir dönemde sıra dışı bir toplu düğün törenine sahne oldu. Devlet organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte 1000’i aşkın çift aynı anda dünya evine girdi. Tören, hem görsel unsurları hem de kullanılan semboller nedeniyle dikkat çekici görüntülere sahne oldu.

Tahran genelinde düzenlenen organizasyonda, çiçeklerle süslenen askeri araçlar düğün konvoyuna dönüştürülürken, etkinlik boyunca yoğun güvenlik ve devlet protokolü dikkat çekti.

ASKERİ ARAÇLAR DÜĞÜN KONVOYUNA DÖNÜŞTÜ

Tören kapsamında klasik düğün araçları yerine askeri araçların kullanılması en dikkat çeken detaylardan biri oldu. Makineli tüfeklerin de bulunduğu bazı araçların çiçekler ve pembe-beyaz süslemelerle dekore edilerek gelin ve damatların kullanımına sunulduğu görüldü.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, askeri unsurlar ile düğün konseptinin bir araya getirilmesi farklı yorumlara neden oldu.

PEMBE FÜZELER VE DEVLET SEMBOLLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Tören alanında yalnızca düğün değil, aynı zamanda siyasi ve sembolik unsurlar da öne çıktı. Pembe renge boyanmış füze maketleri, İran bayrakları ve ülke lideri Ali Hamaney’in portreleri alanın çeşitli noktalarında sergilendi.

Organizasyonda kullanılan bu semboller, etkinliğin yalnızca bir toplu nikah töreni olmanın ötesinde mesajlar içeren bir gösteri niteliği taşıdığı yorumlarına yol açtı.

İMAM HÜSEYİN MEYDANI’NDA TOPLU NİKAH

Etkinlik alanlarından biri olan İmam Hüseyin Meydanı’nda 110 çiftin nikahı kıyıldı. Meydanda düzenlenen törende aileler ve davetliler, aynı anda gerçekleşen nikahları izledi.

Tören boyunca alanın farklı noktalarında toplu nikahlar gerçekleştirilirken, organizasyonun şehrin çeşitli bölgelerine yayıldığı belirtildi.

SAVAŞ ATMOSFERİNDE SOSYAL MESAJ

Savaş geriliminin sürdüğü bir dönemde yapılan toplu düğün, İran yönetiminin hem sosyal dayanışma hem de ideolojik mesaj verme amacı taşıdığı yönünde değerlendirmelere neden oldu. Etkinlikte kullanılan askeri araçlar ve devlet sembolleri, organizasyonun dikkat çekici yönünü oluşturdu.

Binlerce kişinin katıldığı tören, Tahran’da uzun süre konuşulacak görüntülerle sona erdi.