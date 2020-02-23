İran'da seçime katılım yüzde 42,57 oldu

İran'da 11. Dönem Meclis Seçimlerine katılım oranı belli oldu.

Bir önceki seçime göre yüzde 30 civarında azalan katılım, yüzde 42,57 olarak kaydedildi.

Vetolar nedeniyle reformistlerin büyük bir bölümü seçimlerde aday gösterilememiş ve reformist seçmen de seçimi boykot etmişti.

KORONAVİRÜS KATILIMI DÜŞÜRDÜ

Ülkede çarşamba günü görülmeye başlayan yeni tip koronavirüs vakalarının da seçimlere katılımı etkilediği belirtiliyor.

İran'da 26 Şubat 2016'da yapılan 10. Dönem Meclis Seçimlerinde 33 milyon 956 bin kişi oy kullanmış ve katılım yüzde 61,83 olmuştu.