İran'da sel felaketi: 11 ölü

Birçok ülke gibi koronavirüs ile mücadele eden İran, bir yandan da doğal felaketlerle boğuşuyor.

İran Kriz Yönetim Kurumu Sözcüsü Ali Bahtiyari, ülkede şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle son 24 saat içerisinde, 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran’daki sel felaketi: 11 kişi hayatını kaybetti VİDEO

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bahtiyari, ülkenin güneyinde yer alan Bender Abbas şehrinde bir anne ile 5 yaşındaki çocuğunun sel nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Fars eyaletinde 5, Kum şehrinde 3 ve Buşehr’de 1 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti.” dedi.

Bahtiyari, sel uyarılarının ilgili makamlara 2 hafta öncesinde verildiğini söyledi.