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İran'da sel felaketi: 46 ölü

İran'da meydana gelen sel felaketinde 46 kişi yaşamını yitirdi.

AA | 02.04.2019 - 12:21..
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Ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bulunan Dez Barajı'nda incelemelerde bulunan Nemeki, burada devlet medyasına yaptığı açıklamada, iki haftadan bu yana devam eden şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketine ilişkin bilgi verdi.

İran'da sel felaketi: 46 ölü

46 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Nemeki, sel felaketi nedeniyle 21'i ülkenin güneyindeki Fars eyaletinde olmak üzere toplam 46 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İran Sağlık Bakanı ayrıca, yetkililerin sel uyarısında bulunduğu bölgelerdeki evlerin boşaltılması, bu bölgelere seyahat edilmemesi, nehir yataklarının olduğu alanlar ile sel bölgelerinden uzak durulması çağrısında bulundu.

İran'da sel felaketi: 46 ölü

SEL UYARISI YAPILDI

Öte yandan Huzistan'a bağlı Şuş İlçesi Kaymakamı Adnan Gazi ise Dez ve Kerha barajlarının taşma tehlikesi bulunduğunu belirterek, bölgede acil durum ilan edildiğini ve ilçeye bağlı beldeler ile 70 köy için acil boşaltılması çağrısı yaptıklarını ifade etti.

İran'da sel felaketi: 46 ölü

34 KÖY BOŞALTILACAK

Yine Huzistan eyaletine bağlı Şuşter İlçesi Kaymakamı Hüseyin Peniye Danepur da Dez Barajı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ilçedeki 34 köyün boşaltılması için tahliye işlemlerinin başladığını belirtti.

Bu arada ülkenin batısındaki Loristan eyaletine bağlı Poldohter kentindeki su taşkınlarının son birkaç günde arttığı, kente bağlı tüm köylerin sular altına kaldığı ve bölgede büyük maddi zarar oluştuğu aktarıldı.

HAŞİMİ GÖREVDEN ALINMIŞTI

İran'ın Huzistan, Gülistan, Loristan, Fars, Kermanşah ve Hemedan eyaletlerinde yaklaşık iki haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi, büyük maddi hasara ve can kayıplarına yol açmıştı.

Sel felaketinin yaşandığı bölgelerden Gülistan eyaletinin valisi Menaf Haşimi'nin, yurt dışında izinde olması ülkede tartışmalara neden olmuş ve bunun üzerine Haşimi görevinden alınmıştı.

İran'da sel felaketi: 46 ölü

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