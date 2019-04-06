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İran'da sel felaketi: 70 ölü

İran'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle 70 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de kayıp.

AA | 06.04.2019 - 12:35..
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İran Acil Durum Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, 31 eyaletten 25'ini etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı seller nedeniyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e yükseldiğini açıkladı.

İran'da sel felaketi: 70 ölü

70 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kolivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, sel felaketi nedeniyle Fars eyaletinde 23, Loristan'da 14, Gülistan'da 8, Mazenderan'da 5, Hemedan'da 5, Kuzey Horasan'da 3, Kohgiluye-Buyer Ahmed'de 3, Rezevi Horasan, Simnan, Huzistan, Kirmanşah, İlam, Kum, İsfahan, Kazvin ve Zincan eyaletlerinde de birer kişi olmak üzere toplam 70 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

İran'da sel felaketi: 70 ölü

4 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Huzistan, Mazenderan ve Loristan eyaletlerinde 4 kişiden haber alınamadığını belirten Kolivend, ülke genelinde 768 kişinin de yaralandığını belirtti.

İran'ın 25 eyaletinde 17 Mart'tan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi, büyük hasara ve can kayıplarına yol açmıştı.

İran'da sel felaketi: 70 ölü

TÜRK KIZILAYI'NDAN YARDIM

İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Ahmed Şucai, dün ülke genelindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 62 olduğunu açıklamıştı. Sel felaketi nedeniyle insani yardıma ihtiyaç duyan İran'a yardım için harekete geçen Türk Kızılayı, kısa süre önce ülkeye yardım malzemesi ile uzman ekibini göndermişti.

Türk Kızılayı, pazartesi günü İran Kızılayı ile ortak organizasyonla afet bölgelerine, insani yardım malzemeleri ile yüklü 5 tır ulaştırmıştı.

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