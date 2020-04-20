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İran'da son 24 saatte 91 kişi koronadan öldü

İran'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 91 artarak, 5 bin 209'a yükseldi.

AA |
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İran'da son 24 saatte 91 kişi koronadan öldü

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 91 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Böylece toplam can kaybının 5 bin 209'a yükseldiğini belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1294 artarak 83 bin 505'e ulaştığı bilgisini verdi.

3 BİN 389 HASTANIN DURUMU AĞIR

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 389'unun durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 59 bin 273 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da koronavirüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından tüm ülkeye yayılmıştı.

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