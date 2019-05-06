İran’da uçaklar çürümeye terk edildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran yaptırımlarını geçtiğimiz Kasım ayında yeniden devreye sokması, iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırmıştı.
Son olarak 2 Mayıs 2019’da yaptırımlardan muaf tutulan ülkelerin imtiyazlarına son verilerek, İran’la olan ticari ilişkilerinin tamamen askıya alınması, ülkeyi yeni bir krizin içine soktu.
AMBARGO HAVACILIK SEKTÖRÜNÜ VURDU
ABD yaptırımları çerçevesinde İran'ın yolcu uçakları ve uçak parçası ithalatı da engellendi.
İran’daki bir havaalanın uçak parkına ait görüntülerde, yolcu uçaklarının çürümeye terk edildiği görülüyor.
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