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İran’da uçaklar çürümeye terk edildi

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar, ülkenin uçak parçası ithalatına da darbe vurdu.

Haber Merkezi | 06.05.2019 - 12:26..
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İran’da uçaklar çürümeye terk edildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran yaptırımlarını geçtiğimiz Kasım ayında yeniden devreye sokması, iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırmıştı.

Son olarak 2 Mayıs 2019’da yaptırımlardan muaf tutulan ülkelerin imtiyazlarına son verilerek, İran’la olan ticari ilişkilerinin tamamen askıya alınması, ülkeyi yeni bir krizin içine soktu.

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ABD yaptırımları çerçevesinde İran'ın yolcu uçakları ve uçak parçası ithalatı da engellendi.

İran’da uçaklar çürümeye terk edildi

İran’daki bir havaalanın uçak parkına ait görüntülerde, yolcu uçaklarının çürümeye terk edildiği görülüyor.

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