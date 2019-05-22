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İran'da yağış ve yıldırımlar 22 can aldı

İki haftadır etkili olan fırtına ve şiddetli yağışlarda 22 kişi yaşamını yitirdi, 53 kişi de yaralandı.

AA | 22.05.2019 - 12:58..
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İran'ın büyük kısmını etkisi altına alan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti.

22 ÖLÜ, 53 YARALI

İran Acil Durum Merkezi Sözcüsü Mücteba Halidi, yaptığı yazılı açıklamada; Erdebil, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Zencan, Rezevi Horasan, Güney Horasan, Çaharmahal-Bahtiyari, İsfahan, Kirmanşah, Kürdistan, Fars, Huzistan, Kirman, Loristan, Merkezi, Kohgiluye-Buyer Ahmed ve Gilan eyaletlerinde 8 Mayıs'tan bu yana etkili olan fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle 22 kişinin öldüğünü, 53 kişinin yaralandığını belirtti.

İran'da yağış ve yıldırımlar 22 can aldı

TÜRK KIZILAYI YARDIM EDİYOR

İran'daki selzedelere yardım için harekete geçen Türk Kızılay ekibi, İran Kızılayı ile ortak organizasyonlarla, afet bölgelerine 5 tır insani yardım malzemesi ulaştırmıştı.

 



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