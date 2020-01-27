İran'da yolcu uçağı pistten çıktı

Hırsızlar 17 bin lira değerinde olan sigaraları çaldı

1 Tesla'nın Almanya'da kuracağı fabrikada bombalar bulundu Tesla'nın Berlin'de inşa edeceği fabrikanın arazisinde, 2.Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bombalar tespit edildi.

2 Provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma Emniyet birimleri, 50 şüphelinin Elazığ'daki depreme ilişkin provokatif paylaşımda bulunduğunu belirleyerek, paylaşımlarını incelemeye aldı.

3 Kobe Bryant'ın helikopteri nasıl kaza yaptı Ölüm haberini ilk duyuran haber sitesi olan TMZ, kazaya yoğun sisle birlikte pilot hatasının neden olduğunu yazdı.

4 Şanlıurfa'da askeri araç devrildi: 4 yaralı Karaköprü ilçesinde seyir halinde ilerleyen askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan 4 asker, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

5 Koronavirüsten korunmak için 6 önemli adım Ellerin su ve sabunla yıkanması başta olmak üzere kapı kolu, telefon, klavye gibi ortak kullanılan ve sıkça dokunulan nesnelerin sıkça temizlemesi, dezenfekte edilmesi gerekiyor.

6 Malatya'da yaşayan Dilara, deprem anını anlattı Evleri depremde hasar gören ve çadırda kalarak yaşamlarını sürdürmeye çalışan 13 yaşındaki Dilara Korkut, "Çatıdan kafamıza taşlar düşmeye başladı." dedi.