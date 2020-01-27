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İran'da yolcu uçağı pistten çıktı

Tahran-Mahşehr seferini yapan yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kara yoluna girdi.

İHA | 27.01.2020 - 11:18..
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İran'da Tahran-Mahşehr seferini yapan Caspian Hava Yolları'na ait MD-83 tipi yolcu uçağı, iniş yaptığı sırada pistten çıkarak Ahvaz-Mehşehr karayolunda durabildi.

130 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, yaşanan olayda herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını belirterek, "Caspian Hava Yolları'na ait MD-83 tipi yolcu uçağı havaalanına iniş yaptıktan sonra pistten çıktı. Yolcular uçağın ana kapısı ve acil çıkış kapılarından sağ salim çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

Uçakta bulunan 130 yolcunun tahliye edildiğini kaydeden Caferzade, kazanın nedenine yönelik araştırma başlatıldığını bildirdi.

İran'da yolcu uçağı pistten çıktı ViDEO

İran'da yolcu uçağı pistten çıktı

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