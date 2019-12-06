İran’da yolculara otobüs koltukları satılacak

İran'da, geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarına yüzde 50 zam geldi.

Zamlardan elde edilecek gelirle, geçim sıkıntısı çeken 18 milyon aileye yardımda bulunulacağı açıklandı.

OTOBÜS KOLTUKLARI SATILACAK

Tahran Otobüs İşletmeleri Genel Müdürü Peyman Senendci, İran’da benzin zammı ile birlikte otobüs ulaşımında oluşacak yoğunluğa ilişkin farklı çözüm yolları üzerinde çalıştıklarını söyleyerek, "Bu çözümlerden bir tanesi de otobüs koltuklarının DRT sistemi ile yolculara satılması olacak.” dedi.

"KENDİLERİ İÇİN BİR KOLTUĞU SATIN ALABİLİRLER"

Başkent Tahran’da otobüs koltuklarının, belirlenen güzergah ve saat aralıkları içerisinde yolculara satılmasının planlandığını belirten Senendci, "Belirli saat aralıklarında Venek Meydanı ile Azadi arasında yoğun yolcu trafiği yaşanıyor. Biz yolcu trafiğinin yoğun olduğu bu iki saat süresince otobüs koltuklarını satışa çıkartabiliriz. Örneğin, yolcular 07.00 ile 07.10 arasında kendileri için bir koltuğu satın alabilirler.” ifadelerini kullandı.