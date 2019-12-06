taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7647
Euro
6.3994
Altın
1475.06
Borsa
108778.26
Gram Altın
273.484
Bitcoin
42520.78

İran’da yolculara otobüs koltukları satılacak

Benzin zammından sonra oluşan trafik sorununa çözüm için otobüs koltukları, yolculara satılacak.

İHA | 06.12.2019 - 13:18..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İran'da, geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarına yüzde 50 zam geldi.

Zamlardan elde edilecek gelirle, geçim sıkıntısı çeken 18 milyon aileye yardımda bulunulacağı açıklandı.

OTOBÜS KOLTUKLARI SATILACAK

Tahran Otobüs İşletmeleri Genel Müdürü Peyman Senendci, İran’da benzin zammı ile birlikte otobüs ulaşımında oluşacak yoğunluğa ilişkin farklı çözüm yolları üzerinde çalıştıklarını söyleyerek, "Bu çözümlerden bir tanesi de otobüs koltuklarının DRT sistemi ile yolculara satılması olacak.” dedi.

"KENDİLERİ İÇİN BİR KOLTUĞU SATIN ALABİLİRLER"

Başkent Tahran’da otobüs koltuklarının, belirlenen güzergah ve saat aralıkları içerisinde yolculara satılmasının planlandığını belirten Senendci, "Belirli saat aralıklarında Venek Meydanı ile Azadi arasında yoğun yolcu trafiği yaşanıyor. Biz yolcu trafiğinin yoğun olduğu bu iki saat süresince otobüs koltuklarını satışa çıkartabiliriz. Örneğin, yolcular 07.00 ile 07.10 arasında kendileri için bir koltuğu satın alabilirler.” ifadelerini kullandı.

İran’da yolculara otobüs koltukları satılacak

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belediye çalışanına 'beni görünce ayağa kalkmadın' cezası

Belediye çalışanına 'beni görünce ayağa kalkmadın' cezası

979
Ceren Özdemir'in katili pişman değil

Ceren Özdemir'in katili pişman değil

409
Güngören Belediyesi'ndeki insanlık dışı olay Türkiye'nin gündeminde

Güngören Belediyesi'ndeki insanlık dışı olay Türkiye'nin gündeminde

552
Ermeni tasarısı, ABD senatosunda tekrar engellendi

Ermeni tasarısı, ABD senatosunda tekrar engellendi

52
Siirt'te etek boyu ölçen okul müdürü açığa alındı

Siirt'te etek boyu ölçen okul müdürü açığa alındı

451
Galatasaray'da gönderilecek futbolcular

Galatasaray'da gönderilecek futbolcular

84
Osmaniye'de selenyum 74 adlı kimyasal madde yakalandı

Osmaniye'de selenyum 74 adlı kimyasal madde yakalandı

68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir