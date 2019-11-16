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İran'da zam protestoları başladı

Ülke genelinde eylemciler akaryakıt istasyonlarını hedef alırken, 1 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

AA & Ensonhaber | 16.11.2019 - 15:01..
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İran'da zam protestoları başladı

İran'da petrole zam yapılınca, halk sokağa döküldü.

Ülke genelinde protestolar başladı. Yetkililer, ABD yaptırımlarından İran ekonomisini korumak amaçlı böyle bir karar alındığı belirtirken, gösteriler sırasından bir protestocunun öldüğü belirtildi.

AKARYAKIT DEPOSUNA SALDIRI

Cuma günü alınan kararla 50 kuruştan 75 kuruşa çıkarılan benzin zammı sonrası bir akaryakıt deposuna saldırı düzenlendiği ve göstericilerin burayı ateşe vermeye çalıştığı aktarıldı.

İran'da zam protestosunda sokaklar karıştı İZLE

1 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İran’ın Sircan şehrinde yapılan gösterilerin şiddetli bir şekilde sürdüğü, bir kişinin  öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

OTOMOBİLLERLE BARİKAT

Protestolar ülke geneline yayılırken, öfkeli göstericiler araçlarını trafikte bırakarak yolları kapattı. Sezonun ilk yoğun kar yağışı aldığı Tahran-Kerec otoyolunun önünde de otomobiller bir barikat kurdu.

İran'da zam protestoları başladı

300 TONLUK BİR KAZANÇ SAĞLAYACAKMIŞ

İran medyasına göre yeni önlemlerle, 18 milyon ailenin fiyat artışı sonucu ekstra bir nakit yardımı alacağı, bu önlemin yılda 300 tonluk bir kazanç getirmesinin planlandığı aktarıldı.

İran'da zam protestoları başladı

İran'da zam protestoları başladı

İran'da zam protestoları başladı

İran'da zam protestoları başladı

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