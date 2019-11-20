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İran'daki gösterilerin yol açtığı tahribat büyük

İran'da akaryakıta yapılan yüzde 300 zam sonrası yaşanan gösteriler, şehirlerde büyük tahribata yol açtı.

AA | 20.11.2019 - 14:21..
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ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran'da, 15 Kasım Cuma günü akaryakıt fiyatlarına yapılan yüzde 300 zam sonrası halk sokaklara indi.

ÜLKE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Başket Tahran olmak üzere, ülkedeki birçok şehirde eylem yapan göstericiler kamu binalarını ve bankaları ateşe verdi.

Polisle eylemciler arasında çıkan çatışmalarda onlarca insan öldü, yüzlerce insan gözaltına alındı.

İran'daki benzin zammı protestolarında kamu binaları tahrip edildi VİDEO

İNTERNET ERİŞİMİ KESİLDİ

Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine cumartesi günü ülke genelinde internet erişimini kesti.

İran'daki gösterilerin yol açtığı tahribat büyük

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer şu ana kadar olaylar sonucunda 5 güvenlik görevlisi ve 1 göstericinin hayatını kaybettiğini açıkladı, gösterilerle ilgili yaklaşık bin 500 kişi de gözaltına alındı.

İran'daki gösterilerin yol açtığı tahribat büyük

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ 106 KİŞİ ÖLDÜ DEDİ

Uluslararası Af Örgütü ise 21 kentte en az 106 kişinin öldüğünü açıkladı. İran hükümeti halkın tepkisini dindirmek için benzin zammından elde edilen gelirin tamamını, sosyal yardıma muhtaç 18 milyon aileye dağıtacağını duyurdu ve bu devlet desteğinin ilk bölümünü pazartesi gecesinden itibaren yatırmaya başladı.

İran'daki gösterilerin yol açtığı tahribat büyük

İran'daki gösterilerin yol açtığı tahribat büyük

İran'daki gösterilerin yol açtığı tahribat büyük

İran'daki gösterilerin yol açtığı tahribat büyük

İran'daki gösterilerin yol açtığı tahribat büyük

İran'daki gösterilerin yol açtığı tahribat büyük

İran'daki gösterilerin yol açtığı tahribat büyük

İran'daki gösterilerin yol açtığı tahribat büyük

İran'daki gösterilerin yol açtığı tahribat büyük

İran'daki gösterilerin yol açtığı tahribat büyük

İran'daki gösterilerin yol açtığı tahribat büyük

İran'daki gösterilerin yol açtığı tahribat büyük

İran'daki gösterilerin yol açtığı tahribat büyük

İran'daki gösterilerin yol açtığı tahribat büyük

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