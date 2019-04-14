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İran'daki sel felaketi: 76 ölü

İran'da bir aydır etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 76'ya yükseldi.

İHA | 14.04.2019 - 09:47..
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İran Devlet Adli Tıp Kurumu Başkanı Ahmet Şecai, ülke genelinde sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 76’ya yükseldiğini belirterek, ”Son gerçekleşen sel olayında Huzistan eyaletinde 5, İlam eyaletinde ise 1 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti." dedi.

SON 50 YILIN ÜÇ KATI YAĞIŞ ALDI

İran’da bir aydır devam eden sel felaketine ilişkin yetkililer, önümüzdeki günlerde tüm vatandaşların hazırlıklı olması uyarısında bulundu. İran Çalışma Bakanı Rıza Erdakiyan, bu yılki yağışların geçtiğimiz yılın 19 katı ve son 50 yılın üç katı olduğunu ifade ederek, "Önümüzdeki günlerde ülkenin doğusunda yer alan nehirlerde taşma riski bulunmakta.” diye konuştu.

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