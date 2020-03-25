İran'dan biyolojik savunma tatbikatı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülke genelinde 3 gün sürecek biyolojik savunma tatbikatı başlattı.

Kara Kuvvetleri'ne bağlı birimler tarafından ülke genelinde 3 bin noktada düzenlenen tatbikata Besic adı verilen gönüllü milislerin de katıldığı ve tatbikat süresince başkent Tahran'daki 100 noktada dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirileceği belirtildi.

DEZENFEKSİYON İŞLEMİ YAPILDI

Ülkenin biyolojik savunma kapasitesinin değerlendirileceği tatbikatta halka açık noktalarda dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu sayede halkın moralinin iyileştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

BİYOLOJİK SALDIRI İDDİASI

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede şu ana kadar 2 binden fazla kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün "biyolojik saldırı" olabileceğine dair iddialar üzerine 12 Mart'ta Genelkurmay Başkanlığına Sağlık ve İlaç Karargahı kurulması yönünde talimat vermişti.

Hamaney, "Koronavirüsün biyolojik saldırı olabileceğine dair kanıtlar dikkate alındığında bu karargah biyolojik savunma tatbikatı hizmeti de verebilir ve bu açıdan milli otoriteyi güçlendirebilir." ifadelerini kullanmıştı.