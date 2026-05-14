İran'dan Hürmüz açıklaması: Dün geceden bu yana 30'dan fazla gemi geçti

İran devlet televizyonunun haberine göre, dün geceden bu yana çok sayıda gemi Hürmüz Boğazı'nı geçti.

Haberde, 30'dan fazla gemi Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerinin koordinasyonu ve gözetiminde, İran'ın belirlediği güzergâh üzerinden Hürmüz Boğazı'nı geçtiği aktarıldı.

ONAY ALINMADAN GEÇMEYİN UYARISI

Haberde, Hürmüz Boğazı'nda çok sayıda geminin geçiş için izin beklediği ancak Devrim Muhafızları'nın "onay alınmadan hiçbir geminin geçiş yapmaya çalışmaması" konusunda uyarıda bulunduğu aktarıldı.

PEKİN VE TAHRAN YÖNETİMLERİ ANLAŞTI

Öte yandan yarı resmi Fars Haber Ajansının, bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tahran ile Pekin arasında yapılan görüşmeler sonucunda Çin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine ilişkin mutabakata varıldığı ifade edilmişti.