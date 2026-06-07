İran'dan İsrail'e füze saldırısı: Sirenler çaldı

İsrail ordusu, ülkeye yönelik yeni füze saldırılarının düzenlendiğini duyurdu.

Peş peşe gerçekleştirilen iki ayrı füze saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzey kesimlerinde bulunan çok sayıda yerleşim yerinde alarm sirenleri devreye girdi.

İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uyulması, isabet anlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmaması uyarısında bulunulan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi.

İSRAİL'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durdurulurken okulların tatil edildiği duyuruldu.

İran'dan fırlatılan füzelerin güzergahında bulunan Ürdün'de de sirenlerin çaldığı bildirildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

Kısa bir süre önce İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çalmıştı.

BALİSTİK FÜZELERİN TAMAMI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’dan İsrail’e fırlatılan balistik füzelerin tamamının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bölgede can kaybı ya da hasar olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ülkenin kuzeyinde sirenlerin çalmaya devam ederken İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin İran’dan fırlatılan son füze dalgasını etkisiz hale getirmek üzere hala aktif durumda olduğunu bildirdi.

"İSRAİL, İRAN'IN EYLEMLERİNE KARŞILIK VERİRSE DAHA YIKICI SALDIRILARLA KARŞILAŞACAK"

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, İsrail'e füze saldırılarının ardından açıklama yaptı.

İsrail'in ABD desteğiyle Lübnan'ın güneyi ve Beyrut’un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarla ateşkesi birçok kez ihlal ettiği belirtilen açıklamada, İran'ın daha önce saldırıların durdurulmaması halinde karşılık vereceğine dair uyarılarda bulunduğu hatırlatıldı.

İsrail'in Lübnan'da fosfor bombaları da dahil olmak üzere yasaklanmış silahlar kullanarak savaş suçları işlediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“"Siyonist ordu, Lübnan'ın güneyi ve banliyölerine yönelik saldırılarını durdurmalıdır. Eğer bu bölgeye yönelik saldırılarını genişletir veya İran'ın eylemlerine karşılık verirse rejime ve destekçilerine karşı daha ezici, pişman edici ve yıkıcı saldırılarla karşılaşacaktır."”

RAMAT DAVİD HAVA ÜSSÜ BALİSTİK FÜZELERLE HEDEF ALINDI

İran ordusu, İsrail’e yönelik füze saldırılarıyla ilgili bildiri yayımladı.

Bildiride, "Siyonist rejimin Lübnan’ın güneyi ve Beyrut’un Dahiye semtindeki halkı katletmesine karşılık olarak, saldırıların çıkış noktası olan Ramat David Hava Üssü balistik füzelerle hedef alındı." ifadelerine yer verildi.

Bildiride ayrıca, ABD ve İsrail’in, 8 Nisan’da varılan ateşkesi birçok kez ihlal ettiği ve füze saldırısının bir uyarı niteliği taşıdığı vurgulanarak, saldırıların tekrarlanması halinde daha geniş kapsamlı karşılık verileceği belirtildi.

İSRAİL, BEYRUT'A SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

İsrail ordusu, ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, İsrail'in Dahiye'ye düzenlediği saldırılara, "Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz." ifadeleriyle tepki göstermişti.

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırılara ilişkin, "ABD'nin bugün Siyonist rejime yaktığı yeşil ışık bölgedeki üsleri meşru hedef haline getirmektedir." demişti.