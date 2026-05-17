İran'dan kritik atama: Kalibaf, Çin Özel Temsilcisi oldu

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD-İsrail saldırıları sonrası başlayan savaş sürecindeki açıklamaları ve Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen müzakere heyeti içerisindeki rolü ile son dönemde İran'ın dikkat çekici isimlerinden biri haline geldi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre Kalibaf, yeni bir mevkiye atandı.

ÇİN ÖZEL TEMSİLCİSİ OLDU

Muhammed Bakır Kalibaf'ın, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın önerisi ve İran lideri Mücteba Hamaney'in onayı ile Çin Özel Temsilcisi olarak görevlendirildiği duyuruldu.

Kalibaf'ın Meclis Başkanlığı görevine devam edip etmeyeceğine ilişkin ise henüz bilgi verilmedi.

İran'ın daha önceki Çin Özel Temsilciliği görevini Ali Laricani ve Abdulrıza Rahmani Fazli yürütmüştü.