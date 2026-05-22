İran'dan müzakere açıklaması: Kesin sonuç beklenmiyor

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, katıldığı bir televizyon programında, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BİRKAÇ HAFTA VEYA BİRKAÇ AY İÇİNDE YAPILAN MÜZAKERELERLE KESİN BİR SONUCA ULAŞACAĞIMIZ SÖYLENEMEZ"

ABD ile yürütülen müzakere sürecinin devam ettiğini ve henüz anlaşmaya yakın olunduğu bir noktaya gelinmediğini söyleyen Bekayi, ülkesi ile ABD arasında derin görüş ayrılıkları bulunduğuna atıf yaparak, “Birkaç ziyaret, birkaç hafta veya birkaç ay içinde yapılan müzakerelerle kesin bir sonuca ulaşacağımız söylenemez.” ifadelerini kullandı.

Bekayi, diplomasinin zaman aldığını ve ilerletilmesi için her fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, müzakerelerin şu anki odak noktasının savaşın sonlandırılması olduğunu ve nükleer meselelerin şu aşamada ele alınmadığını hatırlattı.

"KARŞI TARAF MANTIKSIZ TALEPLERİ NEDENİYLE MÜZAKERE MASASINI DAĞITTI"

Lübnan dahil bölgedeki tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesinin oldukça önemli olduğunun altını çizen Bekayi, Hürmüz Boğazı ve ABD’nin uyguladığı deniz ablukasının hala görüşülmekte olduğunu söyledi.

Bekayi, müzakerelerde zenginleştirilmiş uranyum konusuna girmenin tarafları bir sonuca götürmeyeceğini söyleyerek, “Bunun nedeni gayet açık. Bu yoldan daha önce geçtik ve görüş ayrılıkları o denli büyüktü ki, bir anlaşmaya ulaşamadık. Karşı taraf mantıksız talepleri nedeniyle, nihayetinde müzakere masasının dağılmasına yol açtı ve İran’a saldırılar düzenledi.” dedi.

Bekayi, ABD’nin aşırı taleplerde bulunduğunu ve bu talepleri dile getirmek için her fırsatı kullandıklarını da ekledi.

ERAKÇİ, GUTERRES İLE İRAN-ABD MÜZAKERELERİNİ GÖRÜŞTÜ

Ayrıca İran hükümetinin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Guterres telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgedeki son durum ile Pakistan'ın arabuluculuğunda devam eden İran ve ABD arasındaki diplomatik gelişmeler ele alınarak ​​ve fikir alışverişinde bulunuldu.