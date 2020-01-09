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İran'dan Trump'a fotoğraflı mesaj

İran dini lideri Hamaney, Trump'ın yüzüne atılmış "kanlı tokat" fotoğrafı paylaştı.

Haber Merkezi | 09.01.2020 - 17:13..
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İran'dan Trump'a fotoğraflı mesaj

Amerika ile İran arasındaki savaş çanları çalmaya devam ediyor...

İran, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık olarak, Amerika'nın Irak'taki üslerine füzeli saldırı düzenlendiğini duyurmuş, saldırı sonrası 80 ABD askerinin öldüğünü iddia etmişti.

Dün akşam ise ABD Başkanı Donald Trump kameralar karşısına geçerek İran tarafından hiçbir şekilde zaiyata uğramadıklarını açıklamıştı.

İRAN'DAN TRUMP'A ŞAMARLI FOTOĞRAF

İran dini lideri Ali Hamaney'nin web sitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzüne atılan 'güçlü' ve 'kanlı tokat' ifadesini içeren bir fotoğraf yayınladı.

İran'dan Trump'a fotoğraflı mesaj

"AMERİKALILARA AĞIR BİR DARBE İNDİRDİK"

Kanlı fotoğrafın altına İran dini lideri Hamaney'in açıklamaları verildi. "Amerika bölgeye savaş, anlaşmazlık ve yıkım getirdi ve bölge ülkeleri ile seçilmiş hükümetleri ve halkı, Amerikan varlığını reddetti" diyen Hamaney, "Bugün şafak vakti Amerikalılara ağır bir darbe indirdik, ancak Süleymani'nin intikamı başka bir konudur. Askeri harekat yeterli değildir ve bölgedeki Amerikan varlığı sona ermelidir" İfadesini kullandı.

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