İran’dan UAEA’ya: Siyasi mesaj vermeyin

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki gerilim yeniden gündeme geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı açıklamada UAEA’nın teknik rolünün dışına çıktığını savundu.

"SİYASİ MESAJLAR VERMEK GÖREVİ DEĞİL"

Bekayi, UAEA’nın özellikle bölgesel güvenlik başlıklarında yaptığı değerlendirmeleri eleştirerek, kurumun tarafsızlığını koruması gerektiğini ifade etti.

İranlı sözcü açıklamasında, “UAEA’nın görevi, Hürmüz Boğazı, İran’ın füzeleri ya da Tahran’ın nasıl davranması gerektiği konusunda siyasi mesajlar vermek değil, doğrulama yapmaktır” ifadelerini kullandı.

"TARAFSIZLIK TEHLİKEYE ATILIYOR"

Bekayi, uluslararası kurumların güvenilirliğinin tarafsızlığa bağlı olduğunu belirterek, siyasi tutumların kurumların etkinliğine zarar vereceğini savundu.

İranlı yetkili, “Tarafsızlık, siyasi mesajlar vermek ya da kişisel hırslar uğruna tehlikeye atıldığında kurumlar zamanla güvenilirliklerini ve etkinliklerini yitirir” dedi.

NÜKLEER GERİLİM YENİDEN GÜNDEMDE

İran ile UAEA arasında son dönemde özellikle nükleer faaliyetler, denetim süreçleri ve bölgesel güvenlik konuları üzerinden zaman zaman karşılıklı açıklamalar yapılıyor.

Tahran yönetimi, ajansın teknik çerçevede hareket etmesi gerektiğini savunurken, Batılı ülkeler ise İran’ın nükleer programına ilişkin daha fazla şeffaflık talep ediyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE FÜZE PROGRAMI TARTIŞMALARI

Bekayi’nin açıklamasında özellikle Hürmüz Boğazı ve İran’ın füze programına vurgu yapması, bölgesel güvenlik başlıklarının yeniden uluslararası gündemin merkezine yerleştiğini gösterdi.

Uzmanlar, İran ile uluslararası kuruluşlar arasındaki açıklama trafiğinin önümüzdeki süreçte daha da yoğunlaşabileceğine dikkat çekiyor.