İran'ı yeni bir koronavirüs dalgası vurabilir

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran’da, durum vahim...

Her geçen gün hem vaka hem de ölü sayısında artış yaşanıyor. Kum kentinden tüm ülkeye yayılan virüsten bugüne kadar 1.934 kişi hayatını kaybetti, 24 bin 811 kişide de koronavirüs tespit edildi.

"YENİ BİR KORONAVİRÜS DALGASI GELİYOR"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise korkunç tabloya yenisini ekledi. Ruhani, ülkeyi yeni bir koronavirüs dalgasının beklediğini söyledi.

DİNİ LİDER ABD'Yİ SUÇLADI

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, geçen hafta ABD’nin virüs için yardım teklifini kabul etmemiş ve ABD’yi virüsü üretmekle suçlamıştı.