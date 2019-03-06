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İran'ın dörtte biri fakir

Bilim Kurulu Üyesi ve eski bakan, ülkedeki 19 milyon kişinin fakirlik seviyesinde yaşadığını belirtti.

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 10:47..
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Başkent Tahran'da düzenlenen "Kentsel Dönüşüm ve Yönetim" konulu bir konferansta yaptığı konuşmada, Tahran Üniversitesi Bilim Kurulu Üyesi ve eski Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi, "Şehirlerde 19 milyon kişi fakirlik seviyesinde yaşıyor. Bu rakam, ülkenin dörtte birine tekabül etmektedir." dedi.

İran’ın resmi ajansı IRNA'ya göre, şehirlere sosyolojik açıdan bakılması gerektiğini belirten Ahundi, kentsel dönüşümün şehirlerin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANI

Ahundi, ayrıca Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinin, 10 yılda ülke genelinde 2 bin 700 mahalleyi kentsel dönüşüm projesi kapsamında yenilemeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

İran'ın dörtte biri fakir

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