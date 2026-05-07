İran'ın Bender Abbas ve Keşm Adası çevresinde patlama sesleri

İran’ın güneyindeki Bender Abbas kenti ile Keşm Adası çevresinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Keşm Adası’nda meydana gelen patlamaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

İRAN BASINI: KEŞM ADASI’NDAKİ TİCARİ İSKELE HEDEF ALINDI

İran basınının Bender Abbas’taki saha incelemelerine dayandırdığı haberinde, İran Silahlı Kuvvetleri ile düşman unsurlar arasında yaşanan karşılıklı çatışmalar sırasında adada ki Behmen İskelesi’nin ticari bölümlerinin bir kısmının hedef alındığı bildirildi.

Karşılıklı ateşin çatışma mı yoksa "düşman unsurların" hava saldırısı ve bu saldırıya İran hava savunma sistemlerinin yanıt vermesi mi olduğuna dair ise detay verilmedi.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Behmen İskelesi'ne yönelik saldırılarda Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) rolü olabileceğini iddia etti.

Ayrıca Tesnim Haber Ajansı, Bender Abbas'a yönelik de insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Tesnim, söz konusu iki İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İSRAİL: PATLAMALARLA BAĞLANTIMIZ YOK

Ayrıca söz konusu olayın ardından farklı iddialar gündeme gelirken, İsrailli kaynaklar, İsrail basınına İran’daki patlamalara ilişkin açıklama yaptı.

Kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin İran'da meydana gelen patlamalarla bağlantısı olmadığını öne sürdü. Bazı kaynaklar ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait savaş uçaklarının iskeleyi hedef aldığı iddiasında bulundu.

Öte yandan yerel basında yer alan başka bir haberde, bazı kaynakların söz konusu seslerin bir kısmının İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçiş yaptığı öne sürülen bazı gemilere yönelik uyarı ateşlerinden kaynaklandığı iddia edildi.

İRAN: DÜŞMAN HATA YAPMASI DURUMUNDA ÖNCESİNDEN DAHA SERT KARŞILIK ALACAK

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, ülkenin güneyindeki saldırılara tepki göstererek, düşmanın hata yapması durumunda öncesinden daha sert karşılık alacağını belirtti.

Azizi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

İranlı yetkili, "Tekrarlanan hatalar farklı bir karşılık doğurmaz; sadece cevabı daha sert ve yıkıcı hale getirir." ifadelerini kullandı.

İRAN İÇİN KEŞM ADASI'NIN ÖNEMİ

İran İslam Cumhuriyeti'ne ait Keşm Adası, Hürmüz Boğazı'na yakın konumu nedeniyle bölgedeki askeri dengelerde kritik rol oynuyor.

Askeri değerlendirmelere göre ada, İran'ın boğaz üzerindeki kontrolünü güçlendiren önemli bir lojistik ve ateş gücü merkezi olarak öne çıkıyor.

ABD'nin daha önce İran'ın petrol ihracatının büyük bölümünün depolandığı Hark Adası'nı hedef aldığı bilinirken, Keşm Adası'nın da olası hedefler arasında yer aldığı değerlendiriliyor.

Keşm, coğrafi olarak İran ana karasına çok yakın olması sayesinde radar sistemleri, kıyı savunma füzeleri, insansız hava araçları ve hızlı saldırı botları için uygun bir konuşlanma alanı sunuyor. Bu durum, adayı Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini kontrol edebilecek bir merkez haline getiriyor.

İran İslam Cumhuriyeti'nin özellikle Devrim Muhafızları üzerinden yürüttüğü asimetrik savaş stratejisinde hızlı botlar, gemisavar füzeler ve mayın benzeri tehditler önemli yer tutuyor. Keşm Adası da bu tür operasyonlar için uygun bir zemin sağlıyor.

ABD açısından olası bir saldırının hedefi, adayı işgal etmekten ziyade, buradaki askeri kapasiteyi devre dışı bırakmak olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda radar sistemlerinin, füze bataryalarının ve insansız hava aracı altyapısının hedef alınabileceği belirtiliyor.

Enerji piyasaları açısından da Keşm Adası büyük önem taşıyor. Hürmüz Boğazı'nda yaşanacak herhangi bir gerilim, petrol fiyatlarını doğrudan etkilerken, küresel ticaret ve enerji güvenliği üzerinde ciddi sonuçlar doğuruyor.

Bu nedenle Keşm Adası, yalnızca askeri değil, aynı zamanda ekonomik ve stratejik açıdan da bölgedeki en kritik noktalar arasında gösteriliyor.