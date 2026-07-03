İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için Tahran'da veda töreni

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28 Şubat'ta İsrail ile ABD ortaklığında İran'a yönelik saldırılarla başlayan savaşta önemli adımlar atıldı.

Ancak İran, savaşın daha ilk günlerinde önemli birçok kayıp verdi.

İRAN DİNİ LİDERİNİ KAYBETTİ

Misilleme saldırılarıyla karşılık veren İran, dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıları 'tarihin en şer odaklı insanlarından birinin' ortadan kaldırılması olarak nitelendirmiş ve İran halkına rejimi değiştirmeleri çağrısında bulunmuştu.

40 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Saldırıda Hamaney'in yanı sıra bazı aile üyeleri ve üst düzey yetkililer de hayatını kaybetti.

İran devlet medyası, liderin yaşamını yitirdiğini duyurarak 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

Kısa süre sonra Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney, yeni dini lider olarak seçildi.

SAVAŞTAN BÖLGE ÜLKELER DE ETKİLENDİ

Savaşın ilk aşamalarında İran, Devrim Muhafızları üzerinden bölgedeki ABD üslerine ve İsrail hedeflerine karşı saldırılar düzenledi.

Çatışmalar, bölgesel dengeleri de sarsarken Körfez ülkelerde de yansımaları görüldü.

TÖREN GÜVENLİK NEDENİYLE ERTELENDİ

Hamaney'in naaşı, güvenlik kaygıları, devam eden operasyon riskleri ve lojistik nedenlerle hemen defnedilemedi.

Bu da cenaze törenlerinin temmuza ertelenmesine neden oldu.

TÖRENİN DETAYLARI

Tahran'da başlayan törenler, birkaç gün sürecek ve Meşhed'teki İmam Rıza Türbesi'nde definle tamamlanacak.

İran medyası, 15-20 milyon kişinin katılımını beklediğini belirtiyor.

İran yetkilileri ABD ve İsrail'e yönelik uyarılarını yeniledi ve törenler sırasında olası bir saldırıya karşı tedbir aldı.