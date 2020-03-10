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İranlı bakan koronayı atlattı

Birçok insanın ölümüne yol açan iran'daki korona salgınında virüse yakalanan İranlı bakan Rıza Rahmani iyileşerek taburcu oldu.

Haber Merkezi | 10.03.2020 - 20:34..
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Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alana koronavirüs ile mücadele sürüyor.

Asya ve Avrupa'da, birçok ülkede yayılan virüs, en çok İtalya ve İran'da etkili oldu.

İran'ın ilk günlerde salgını ciddiye almayarak, tedbirlerini hafif tutması nedeniyle virüs tüm ülkeye yayılmıştı.

HÜKÜMET VE PARLAMENTOYA SIÇRADI

Ülkede parlamentoya sıçrayan salgın, onlarca İranlı milletvekilini enfekte etti.

Parlamento dışında, hükümete de sıçrayan virüs, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'ye bulaşmıştı.

İranlı bakan koronayı atlattı

BAKAN KORONAYI ATLATTI

Enfekte olan bakan günlerdir karantina altında, yoğun bakımdaydı.

Her gün ölü sayısının arttığı İran'dan bu kez iyi haber geldi. Yoğun bakımdaki Rahmani,  virüsü yendi ve yoğun bakımdan çıktı.

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