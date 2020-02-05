İranlı bakanın paylaştığı astronot kostümü viral oldu

Uzaya astronot göndermek için gerekli çalışmalara başladıklarını ve İran Uzay Araştırmaları Merkezi’ne 5 uzay kapsülünün siparişinin verildiğini duyuran İran İletişim Bakanı Muhammed Cevad Azeri Jahromi’nin Twitter hesabında paylaştığı astronot kıyafeti, sosyal medyada alay konusu oldu.

Devletin uzay araştırmalarını genişletmek konusunda kararlı olduğunu söyleyen Azeri Jahromi, gerekli çalışmalar için İran Uzay Araştırmaları Başkanı’yla iletişim halinde olduklarını aktardı.

ÇOCUKLAR İÇİN SATILAN KOSTÜME İRAN BAYRAĞI

İran’ın önümüzdeki 3 yıl içinde uzaya, astronotların taşınacağı tam donanımlı kapsüller yollamaya hazır hale geleceğini söyleyen bakan, bu duyurusunu resmi Twitter hesabından paylaştı.

"Astronot kıyafeti" açıklamasıyla yaptığı paylaşımda, gri muşambadan bir kıyafet giymiş olan erkek figürü görüldü.

NASA LOGOLARI SÖKÜLDÜ

Ancak bakanın, İran’ın teknolojik gücünü duyurmak için yaptığı paylaşım, kısa süre içinde yayılarak alay konusu haline geldi. (Kaynak: Ensonhaber)

Zira bakanın "astronot kıyafeti" diyerek paylaştığı fotoğrafın, internette çocuklar için 20 dolara satılan ve üzerinde NASA logosu bulunan bir kostüme ait olduğu anlaşıldı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARIN DİLİNE DÜŞTÜ

Üzerindeki logoların sökülüp yerine "resmi" gözükmesi için İran bayrağının dikildiği anlaşılan kostüm paylaşımının ardından Twitter kullanıcıları İran’ın teknolojik donanımını diline doladı.

Bazı kullanıcılar bakanın fotoğrafını astronot kostümüne monte ederken, İran’ın uzaya eşekle çıktığını gösteren paylaşımlar çok sayıda beğeni aldı.