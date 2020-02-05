İranlı dolandırıcılardan 600 milyon dolarlık vurgun

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, yaklaşık 5 ay önce başlatılan bir soruşturma sonucunda kurdukları saadet zinciri benzeri yöntemle dolandırıcılık yapan bir çete ortaya çıkarıldı.

Polis, savcılık talimatıyla başlattığı teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kendilerini zengin iş adamları olarak tanıtarak 5 yıldızlı otellerde düzenledikleri toplantılarla kurban aradıkları tespit edildi.

TÜRKİYE'DE 100 MİLYON DOLARLIK DOLANDIRICILIK

Şüphelilerin kurdukları saadet zinciri sistemiyle, mağdurları dolandırarak çeşitli ülkeler ve Türkiye’de toplam 500 milyon dolarlık vurgun yaptıkları belirlendi. Çetenin, Türkiye’de bulunan mağdurlardan elde ettiği haksız kazancın ise 100 milyon dolar olduğu öğrenildi.

ÇETEYLE ÇALIŞAN TERCÜMAN ŞOFÖR BİLGİ VERDİ

Şüphelilerin yanında bir süre rehber tercüman ve şoför olarak çalışan F.Y.'ye ulaşan polis ekipleri, bu kişinin ifadesi doğrultusunda çeteyle ilgili ilginç bilgilere ulaştı. Şüphelilerin düzenlendikleri toplantılarda kurbanlarına Dubai, Malezya, Şili, Ukrayna gibi ülkelerde bulunan enerji şirketlerine yada kendi ürettikleri dijital paralara yatırım yapmalarını, paralarını kısa süre içinde 2.5 katına çıkaracaklarını vadettikleri öğrenildi.

İRAN'DA BAŞLAYIP, ANTALYA'DA SÜRDÜRÜP, İSTANBUL'A GELMİŞLER

Şüphelilerin daha önce İran'da faaliyet gösterdikleri, burada 30 bin kişiyi zincirlerine kattıkları öğrenildi. Ancak burada açılan davaların ardından oradan ayrılan çete üyelerinin, bir süre Antalya'da kaldıkları daha sonra İstanbul'a geçtikleri öğrenildi.

ÇETE LİDERİ AMERİKA'DA YAŞIYOR

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada, çete lideri Seyed Jafar J.'nin Amerika'da yaşadığı ve buradan verdiği talimatlarla örgütü yönettiği belirlendi. Bu kişinin babası Seved J. ile ağabeyi Seyed J.'nin örgütün fikir babası ve beyin takımı olduğu ortaya çıktı.

İSTANBUL'DA BÜYÜK BİR TOPLANTI DÜZENLEYECEKLERDİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık şebekesinin İstanbul'da yurt dışından gelecek zengin iş adamlarının da katılacağı büyük bir toplantı düzenleyeceğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Şebekenin Türkiye ayağını oluşturdukları belirtilen Çetin S., Nafiseh Y., Mohammed R. Ehsan J., Sahar J.'nin aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alınarak, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

MAĞDURLAR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNÜ DOLDURDU

Şebekeye operasyon yapıldığını duyan, aralarında Türkiye'de yaşayan İranlıların da bulunduğu onlarca mağdur ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası önüne akın etti. Bu mağdurlardan Davood Esfahani, "Çok iyi konuşuyorlardı. Enerji şirketinden bahsediyorlardı. Onlara kandık, Eşimle ve ben 1 milyon dolar para verdik. Sözde aylık ödemelerle paramızı geri alacak ve ikiye katlayacaktık. Ancak bir kere para verdikten sonra ortadan kayboldular. Türk polisine onları yakaladığı için teşekkür ediyorum." dedi.

MAĞDURLAR "YAKALANDIKLARINA ÇOK SEVİNDİM"

İranlı dolandırıcılık şebekesinin mağdurlarından Sevda Erkılıç ise "Bundan 1.5 sene önce İranlı bir bayan arkadaşımın aracılığı ile maalesef bu çeteyle tanıştım. Beni ikna ettiler ve sisteme aldılar. Bana Malezya da bir enerji firmasında hissedar olacağımı söylediler. İhtişamlı toplantılar yaptılar. Gözümüzü boyadılar. İran'da binlerce insanı bu sisteme dahil etmişler. Biz yatırdığımız parayı çoğaltarak geri alacağımızı düşünüyorduk. Ancak her ay başka bir yalan söyleyerek, para ödemesi yapmadılar. Paramı geri istediğimde ise beni tehdit etmeye başladılar. Bu insanlar bütün dünyada, on binlerce kişiyi dolandırmış. Yakalandıklarına çok sevindim." dedi.

GÖZALTI SAYISI ARTABİLİR

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü, gözaltı sayısının önümüzdeki saatlerde artabileceğini söyledi.