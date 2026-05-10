İranlı Komutan Kaani’den Irak’a ziyaret

Irak'ta 27 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, hükümeti kurması için Ali Zeydi’yi görevlendirmişti.

İran tarafından rahatsızlık duyulan Zeydi’ye, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani tarafından Irak’ın başkenti Bağdat’ta sürpriz bir ziyaret gerçekleştirildi.

BAZI SİLAHLI GRUPLARIN LİDERLERİYLE DE BULUŞTU

Kaani’nin Şii Koordinasyon Çerçevesi bünyesindeki siyasi liderlerin yanı sıra bazı silahlı grupların liderleriyle de bir dizi toplantı gerçekleştirdi.

TEMASLAR SONUÇSUZ KALDI

Görüşmelerin ana gündem maddesinin yeni Irak hükümetinin kuruluş süreci olduğu belirtilen haberlerde, temaslardan şu ana kadar net bir sonuç çıkmadığı ve Tahran yönetiminin Zeydi’ye ilişkin nihai tutumunun henüz netleşmediği ifade edildi.

İRAN ABD İLE YAKIN OLAN ZEYDİ'DEN RAHATSIZ

İran tarafının rahatsızlığının nedeninin, Zeydi’ye yönelik güçlü ABD desteği olduğu biliniyorken, Tahran’ın bu durumu Bağdat’taki etkisinin sınırlandırılması ihtimali olarak değerlendirdiği belirtildi.

Haberlerde ayrıca, Kaani’nin ziyaretinin Irak parlamentosunda Zeydi hükümetine yönelik güven oylamasının yapılacağı bir döneme denk gelmesine dikkat çekildi.