İranlı Milletvekili koronavirüsü yendi

Piyasaları olumsuz etkileyen koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinden sonra, turizmciler, hükümetten bir takım taleplerde bulundu.

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Sığınmacıların Avrupa kapısında bekleyişi sürüyor

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele devam ediyor.