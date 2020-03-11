İranlı Milletvekili koronavirüsü yendi

İran geneline yayılan koronavirüs onlarca kişinin ölümüne neden oldu.
Virüs, devlet kademesine de sıçradı.
5 Mart'ta Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan'ın test sonucunun pozitif çıktığı ve hastanede karantinaya alındığı duyurulmuştu.
İRANLI VEKİL, TABURCU EDİLDİ
İlahiyan, devlet televizyonunda yayımlanan görüntülü mesajında, koronavirüs teşhisi konulduktan sonra Tahran'daki Mesih Danişveri Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ve hastalığı yenerek taburcu edildiğini söyledi.
KORONAYA KARŞI TAVSİYELER
Kendisi de bir tıp doktoru olan İlahiyan, tedbirlerin alınması halinde virüsten korkulmaması gerektiğini belirterek, "Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin, ellerinizi sıklıkla yıkayın ve ellerinizle yüzünüze temas etmekten kaçının." tavsiyelerinde bulundu.
İran'da koronavirüs teşhisi konulan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani de iyileşerek taburcu edilmişti.