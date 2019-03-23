İranlı turistlerin nevruz tercihi Türkiye

İran'ın, yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşları için yaptığı yeni harç düzenlemesi ile İranlı turist sayısında azalma olsa da 14 Mart ile 23 Mart tarihleri arasında Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan 18 bin kişi geçiş yaptı.

HARÇ 10 KAT ARTIRILMIŞTI

Daha önce sadece 23 lira ödeyerek çıkış yapan İranlılar, yeni düzenlemeyle birlikte 10 kat atışla 230 lira ödüyor. Bu artışa rağmen otellerdeki doluluk oranlarının da bu yıl yüzde 85'lerde olduğu belirtildi.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ

Ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilini fırat bularak kara yoluyla Van'a gelen İranlı turistler esnafın da yüzünü güldürdü.

Kente canlılık kazandıran İranlı turistler, kentteki eğlence mekanlarında da gönüllerince eğleniyor.