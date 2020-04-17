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İranlı zombi kız, koronavirüse yakalandı

İran'da Angelina Jolie'ye benzemek için 50 ameliyat geçirdiğini söyleyen 22 yaşındaki kız, solunum cihazına bağlı yaşıyor.

Haber Merkezi |
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İranlı zombi kız, koronavirüse yakalandı

Sosyal medyada paylaştığı aşırı makyajlı ve filtreli fotoğraf ve videolarla şöhrete kavuşan Fatemeh Khisvand, kaldığı cezaevinde koronavirüse yakalandı.

Açıklamayı, ABD merkezli İnsan Hakları Merkezi adlı kuruluş yaptı.

“Zombi gelin”, “Çakma Angelina Jolie” ve “Zombi kız” diye anılan 22 yaşındaki Khisvand'ın, solunum cihazına bağlı olduğu belirtildi.

"SERBES BIRAKILSIN" TALEBİ REDDEDİLDİ

Instagram'da Sahar Tabar lakabını kullanan genç kızın avukatları, Khisvand'ın salgın nedeniyle serbest bırakılmasını istediklerini, ancak kararın reddedildiğini söyledi.

İnsan hakları avukatı Payam Derafshan, "Bu genç kadının bu koşullar altında koronavirüse yakalanması kabul edilemez." dedi.

İranlı zombi kız, koronavirüse yakalandı

50 AMELİYAT GEÇİRDİ

Ünlü Amerikalı oyuncu Angelina Jolie'ye benzemek için 50 ameliyat operasyonu geçirdiğini iddia eden Fatemeh Khisvand, geçtiğimiz yıl ekim ayında "küfürü, şiddeti, zinayı övmek ve gençleri yanlış yönlendirmek" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

FACEBOOK VE TWITTER YASAK

Facebook ve Twitter'ın yasaklandığı İran'da, tek kullanılabilen sosyal medya platformu Instagram...

İRAN'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

İran'da 77 bin 995 koronavirüs vakası görülürken, 4 bin 869 kişi hayatını kaybetti.

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