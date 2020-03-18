İranlılar, Nevruz Bayramı derdine düştü

Koronavirüs dünyada can almaya devam ediyor.

İtalya'nın ardından en çok ölüm sayısı yüksek olan İran'da şu ana kadar bin 135 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, vaka sayısı ise 17 bin 361'e yükseldi.

İranlılar, virüsle mücadele konusunda sınıfta kalmış gibi... Öyle ki, ne vaka ne de ölü sayısında bir azalma söz konusu değil.

İranlılar tatil için Kum kendinten ayrılıyor İZLE

SALGINDAN DEĞİL, NEVRUZ İÇİN AYRILIYORLAR

Neredeyse tüm İran'a virüsün yayıldığı kent Kum'dan göçler başladı. Ancak bu salgından değil, Nevruz'dan...

Yaklaşan Nevruz Bayramı'nı kutlamak isteyen yüzlerce İranlı, araçlarıya yola çıktı.