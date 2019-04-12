İranlılar Van'a gelemiyor

Her yıl 13 günlük Nevruz tatili için Van başta olmak üzere Türkiye’ye gelen İranlı turist sayısında yüzde 20 oranında azalma yaşandı.

Nedeni hem İran'ın uyguladığı yüksek harçlar hem de dolar ve Türk Lirası'nın İran parasına göre değer kazanması...

TÜRK PARASI 3 KAT DEĞER KAZANDI

Konuşa açıklık getiren Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Nevruz tatili nedeniyle kentte ‘5. Shopping Fest’i düzenlediklerini ifade ederek, “Bu yıl geçen yıllara oranla istenilen düzeyde İranlı giriş yapmadı. Bunun sebebi, kapı girişlerindeki harçların artması, İran’daki ekonominin iyi olmayışı ve Türk parasının İran parası karşısında 3 kat değer kazanmış olmasıdır. Bu da ister istemez İranlının kentimize gelmesi noktasında kişi sayısında azalmaya neden olmuştur.” dedi.

REZİDANSLARI TERCİH EDİYORLAR

Son dönemlerde artan 1+1 ve rezidanslar nedeniyle İranlı sayısında istatistiki bilgilere tam ulaşamadıklarını dile getiren Aktuğ, “Son dönemde artan 1+1 ve rezidanslar kayıt dışı kalıyor ve istatistiki bilgilere dahil olmuyor. İranlı misafirlerimiz de ailece geldikleri için 1+1 veya rezidansları tercih ediyorlar. Çünkü bu onlar için daha ekonomik oluyor. Ancak bu durum kayıt alınamadığı için bizlere olumlu yansımıyor.” ifadelerini kullandı.

"ESNAFIN İSTEMESİ İLE OLMUYOR"

Aktuğ, “Nevruz tatili az da olsa Van için her anlamda katkı sağlayan bir kültür etkinliğidir. Van esnafı memnun kaldığı için daha çok İranlının gelmesini istiyor, ama bu esnafın istemesi ile olmuyor. Bu durum gelecek insanların ekonomik bütçeleriyle ilgili. Önümüzdeki yıllarda nevruzla ilgili daha çok beklentimiz var. İnşallah umduğumuz gibi gerçekleşir.” diye konuştu.

BEKLENTİ; BAŞKA PAZARLAR

Geçen sene nevruza iki ay kala rezervasyonlar doluyordu. Bu sene ise yüzde 80’lik bir doluluk var. Bu anlamda esnaf İran pazarı ile birlikte Ermenistan, Irak gibi pazarlara girmek gerekiyor. Ayrıca Van’ı daha çok canlandırmak için kültür turları düzenlenmesi isteniyor.