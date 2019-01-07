İrem Derici'nin 10 yaş küçük yeni sevgilisi

31 yaşındaki ünlü şarkıcı İrem Derici, 21 yaşındaki dansçısı Ataberk Özdene ile aşk yaşamaya başladı.

"KULAĞINI HER ŞEYE KAPAT"

Ataberk Özdene, 2013’te “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışma programına katılmıştı. İrem Derici ile yeni bir aşka yelken açan Ataberk Özdene, sosyal medya hesabından bu fotoğrafını paylaşıp altına da 'Kulağını her şeye kapat, bizi biliyorum, sadece benimle dans et. Seni seviyorum!' notunu düştü.

REKLAM AŞKI DEDİLER

Derici, bir hafta flört ettiği popçu Genco Ecer’den 1.5 ay önce ayrılmıştı. "Neden bu kadar kısa sürdü?” sorusuna da şu cevabı vermişti: “Genco ile birbirimizi tanıma aşamasındayken, ‘Bunlar reklam aşkı yaşıyor’ dediler. Bu söze çok bozuldum, üzüldüm. Bu sebeple bitti.”