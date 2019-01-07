taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3531
Euro
6.1233
Altın
1291.59
Borsa
89603.72
Gram Altın
221.814

İrem Derici'nin 10 yaş küçük yeni sevgilisi

İrem Derici, Ataberk Özdene ile yeni bir ilişkiye yelken açtı.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 11:15..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

31 yaşındaki ünlü şarkıcı İrem Derici, 21 yaşındaki dansçısı Ataberk Özdene ile aşk yaşamaya başladı.

"KULAĞINI HER ŞEYE KAPAT"

Ataberk Özdene, 2013’te “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışma programına katılmıştı. İrem Derici ile yeni bir aşka yelken açan Ataberk Özdene, sosyal medya hesabından bu fotoğrafını paylaşıp altına da 'Kulağını her şeye kapat, bizi biliyorum, sadece benimle dans et. Seni seviyorum!' notunu düştü.

İrem Derici'nin 10 yaş küçük yeni sevgilisi

REKLAM AŞKI DEDİLER

Derici, bir hafta flört ettiği popçu Genco Ecer’den 1.5 ay önce ayrılmıştı. "Neden bu kadar kısa sürdü?” sorusuna da şu cevabı vermişti: “Genco ile birbirimizi tanıma aşamasındayken, ‘Bunlar reklam aşkı yaşıyor’ dediler. Bu söze çok bozuldum, üzüldüm. Bu sebeple bitti.”

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Benzia'nın kıyafetine CHP eleştirisi

Benzia'nın kıyafetine CHP eleştirisi

388
Murat Hazinedar, kendisine sahip çıkılmadığını düşünüyor

Murat Hazinedar, kendisine sahip çıkılmadığını düşünüyor

24
CHP-İP, Ordu için İdris Naim Şahin'i düşünüyor

CHP-İP, Ordu için İdris Naim Şahin'i düşünüyor

76
7 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller

7 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller

26
Meteoroloji'nin İstanbul için kar tahmini tuttu

Meteoroloji'nin İstanbul için kar tahmini tuttu

61
Tolga Karel: Yere batsın sahte sevginiz

Tolga Karel: Yere batsın sahte sevginiz

42
Galatasaray Michy Batshuayi'nin peşinde

Galatasaray Michy Batshuayi'nin peşinde

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir