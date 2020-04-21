İrem Derici: Estetiksiz bir yerim kaldı

Koronavirüsten korunmak adına kendini önlem amaçlı evde karantinaya alan şarkıcı İrem Derici, bir radyo programına telefonla bağlandı.

Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Derici, "Şarkımın adı 'Dudak Payı.' Zaten tek estetiksiz yerim dudaklarım." diyerek kahkahayı patlattı.

"MAKYAJIMI KENDİM YAPTIM"

Derici, evde çektiği klibi için makyajını kendisinin yaptığını söyledi. Konuyla ilgili konuşan İrem Derici, şu ifadeleri kullandı: "Evde klip çekmek değişik. Murat Joker geldi, evde klip çekecek ama benim evin dekoru hiç öyle tasarım değil. Muşambayla evin içini örttük."

"BAŞIM DÖNÜYOR"

Derici, "Edis’in evde çektiği klibi de sevdim ama izledikçe başım dönüyor. O nasıl ev öyle, hiç durmuyor klipte." diyerek, Edis'e yayından selam gönderdi.