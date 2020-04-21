taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.945
Euro
7.5263
Altın
1691.01
Borsa
98945.88
Gram Altın
377.6
Bitcoin
47784.17

İrem Derici: Estetiksiz bir yerim kaldı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sadece dudaklarında estetik olmadığını söyledi.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

İrem Derici: Estetiksiz bir yerim kaldı

Koronavirüsten korunmak adına kendini önlem amaçlı evde karantinaya alan şarkıcı İrem Derici, bir radyo programına telefonla bağlandı.

Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Derici, "Şarkımın adı 'Dudak Payı.' Zaten tek estetiksiz yerim dudaklarım." diyerek kahkahayı patlattı.

"MAKYAJIMI KENDİM YAPTIM"

Derici, evde çektiği klibi için makyajını kendisinin yaptığını söyledi. Konuyla ilgili konuşan İrem Derici, şu ifadeleri kullandı: "Evde klip çekmek değişik. Murat Joker geldi, evde klip çekecek ama benim evin dekoru hiç öyle tasarım değil. Muşambayla evin içini örttük."

"BAŞIM DÖNÜYOR"

Derici, "Edis’in evde çektiği klibi de sevdim ama izledikçe başım dönüyor. O nasıl ev öyle, hiç durmuyor klipte." diyerek, Edis'e yayından selam gönderdi.

İrem Derici: Estetiksiz bir yerim kaldı

İlginizi Çekebilir
Öykü Gürman: Acemi kuaför
Kuaföre gidemeyen şarkıcı Öykü Gürman'ın saçları sevgilisi yaptı.
Mert Fırat, baba oluyor
Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat, bebek beklediklerini sosyal medya hedabından duyurdu.
Sıla, mutfaktan çıkmıyor
Ünlü şef Hazer Amani ile evlenen Sıla, mutfaktan çıkmaz oldu.
Orhan Gencebay: Şarkımı duyunca intihardan vazgeçmiş
Orhan Gencebay, "Hatasız Kul Olmaz" şarkısıyla ilgili bir anısını paylaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
188
Aydın'da karantinadaki evlere foto-kapanlı önlem
Aydın'da karantinadaki evlere foto-kapanlı önlem
29
Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız
Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız
30
Merkel: Kimse kendini güvende hissetmesin
Merkel: Kimse kendini güvende hissetmesin
26
Trump'tan Demokrat valilere: Tutturdular test test test
Trump'tan Demokrat valilere: Tutturdular test test test
13
Kız arkadaşına vinçle evlilik teklifi yaptı
Kız arkadaşına vinçle evlilik teklifi yaptı
34
Eşini, çocuklarını ve misafirleri silahla rehin aldı
Eşini, çocuklarını ve misafirleri silahla rehin aldı
9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir