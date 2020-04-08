İrem Derici: Karantinada akla cinsellik gelmiyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada olan İrem Derici, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.

Evde tek başına karantinada olan 33 yaşındaki şarkıcı, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu:

"Geçtiğimiz günlerde Dr. Mehmet Öz'ün karantinada kalan insanlara bol bol çocuk ve seks yapın tavsiyeleri var. Peki yalnızlar ne yapsın?" sorusuna İrem Derici, dikkat çeken bir yanıt verdi.

"ALLAH'TAN KÖPEĞİM VAR"

Ünlü popçu, "Mastürbasyon mu yapın diyeyim? Şu dönemde herhalde kimsenin aklına seks gelmiyordur, geldiği gibi de gidiyordur.





Ben yalnızım mesela, Allah'tan köpeğim var ama o da nereye kadar? Öpüyorsun, ağzın kıl doluyor.

Şu an tek düşündüğüm şey, anneme nasıl sarılacağım, sahneye ne zaman çıkacağım gibi şeyler." ifadelerini kullandı.

"ZEKİ ADAMLARA AŞIK OLURUM"

"İrem Derici'nin aşkta filtresi var mı, nasıl erkeklerden hoşlanıyor?" sorusunu ise şarkıcı, "Aşık olduğum erkeklerin ortak özelliği zeki olmalarıdır. Benim için ne iş yaptığı önemli değil; her ne iş yapıyorsa yapsın başarılı olsun. Limon satsın ama her günün en çok limon satanı olsun" şeklinde cevapladı.

Derici, "Ben aşık olmayı seviyorum ya! Aşık olmayı özlediğimi fark ettim şu an" sözleriyle dikkat çekti.