taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.769
Euro
7.3737
Altın
1647.73
Borsa
92880.81
Gram Altın
358.892
Bitcoin
49137.76

İrem Derici: Karantinada akla cinsellik gelmiyor

İrem Derici, Dr. Mehmet Öz'ün "Karantina bol bol seks yapın" önerisi hakkında konuştu.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

İrem Derici: Karantinada akla cinsellik gelmiyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada olan İrem Derici, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.

Evde tek başına karantinada olan 33 yaşındaki şarkıcı, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu:

"Geçtiğimiz günlerde Dr. Mehmet Öz'ün karantinada kalan insanlara bol bol çocuk ve seks yapın tavsiyeleri var. Peki yalnızlar ne yapsın?" sorusuna İrem Derici, dikkat çeken bir yanıt verdi.

"ALLAH'TAN KÖPEĞİM VAR"

Ünlü popçu, "Mastürbasyon mu yapın diyeyim? Şu dönemde herhalde kimsenin aklına seks gelmiyordur, geldiği gibi de gidiyordur.

İrem Derici: Karantinada akla cinsellik gelmiyor

Ben yalnızım mesela, Allah'tan köpeğim var ama o da nereye kadar? Öpüyorsun, ağzın kıl doluyor.

Şu an tek düşündüğüm şey, anneme nasıl sarılacağım, sahneye ne zaman çıkacağım gibi şeyler." ifadelerini kullandı.

"ZEKİ ADAMLARA AŞIK OLURUM"

"İrem Derici'nin aşkta filtresi var mı, nasıl erkeklerden hoşlanıyor?" sorusunu ise şarkıcı, "Aşık olduğum erkeklerin ortak özelliği zeki olmalarıdır. Benim için ne iş yaptığı önemli değil; her ne iş yapıyorsa yapsın başarılı olsun. Limon satsın ama her günün en çok limon satanı olsun" şeklinde cevapladı.

Derici, "Ben aşık olmayı seviyorum ya! Aşık olmayı özlediğimi fark ettim şu an" sözleriyle dikkat çekti.

İlginizi Çekebilir
Demet Akalın'dan yastık meydan okumasına tepki
Demet Akalın, ünlülerin kandil gecesi yastıkla yaptığı akıma sinirlendi.
Cevdet Balıkçı, vefat etti
Yeşilçam’ın kötü adamlarından Cevdet Balıkçı, yaşamını yitirdi.
Bestemsu Özdemir, maske yasağını deldi
Yasağı hiçe sayan Bestemsu Özdemir, maskesiz markete gitti.
Kerem Bürsin: Utanç verici
Koronavirüs salgını yüzünden tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirten Kerem Bürsin, bazı ünlülerin paylaşımlarını eleştirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polise hakaret eden yarbaya soruşturma açıldı
Polise hakaret eden yarbaya soruşturma açıldı
816
Ece Erken, ev sahibi ile yazışmasını paylaştı
Ece Erken, ev sahibi ile yazışmasını paylaştı
340
Bolu'da kapalı caddeye maskesiz giren 8 kişiye ceza
Bolu'da kapalı caddeye maskesiz giren 8 kişiye ceza
303
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler köylülere saldırdı: 5 şehit
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler köylülere saldırdı: 5 şehit
370
Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar
Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar
201
Ali Erbaş'a koronadan ölen sağlık çalışanlarının statüsü soruldu
Ali Erbaş'a koronadan ölen sağlık çalışanlarının statüsü soruldu
375
Koronanın çıkış noktası Vuhan'da karantina kaldırıldı
Koronanın çıkış noktası Vuhan'da karantina kaldırıldı
239
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir