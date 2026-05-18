İrem Derici yaşadığı gaz sıkışması problemini anlattı

Her yaptığı olay olan ünlü isimlerden İrem Derici, katıldığı televizyon programında yaptığı samimi ve dikkat çekici açıklamalarla gündem oldu.

Program sırasında konuşan Derici, kendine has üslubuyla hem stüdyoda hem de sosyal medyada büyük yankı uyandıran ifadeler kullandı.

"OSURUK PROVASI"

Ünlü şarkıcı, “Bende yok yok, Allah ünlülüğün belasını versin, biriyle yaşamanın en büyük zorluğu gaz sıkışması. İlişkide gaz ve tuvalet işleri gizli kalmalı.

"HASTANELİK OLUYORUM"

Bir buçuk senede 3 kere hastanelik oldum. Melih’in hastaneye gelmesini istemedim. Sebebini öğrensin istemedim.

Babamın mükemmel bir lafı var. Osuruğun provası olmaz.” sözleriyle izleyenleri hem güldürdü hem de şaşırttı.

Samimi ve filtresiz açıklamalarıyla tanınan sanatçı, yine gündemin merkezine yerleşti.