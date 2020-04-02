taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.692
Euro
7.3385
Altın
1589.71
Borsa
88761.1
Gram Altın
341.755
Bitcoin
44002.3

İrem Derici'den kilo itirafı

Karantina sürecini evinde geçiren ünlü şarkıcı İrem Derici, "10 kilo aldım" dedi.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

İrem Derici'den kilo itirafı

Koronavirüs salgınının ülkemize gelmesinin ardından evina kapanan İrem Derici, karantina günlerini evinde tek başına geçiriyor.

23 gündür evinde olan Derici, samimi açıklamalarda bulundu.

"EKMEK ARASI LAHMACUN YEDİM"

Ünlü şarkıcı, "23 günde 10 kilo aldım. Evden ne zaman çıkacağımız da belli değil. Sürekli yemek yiyorum ama yemin ettim prensesler gibi çıkacağım bu karantinadan. Bir spor koçuyla çalışmaya başladım. Ekmek arası lahmacun yediğim günler oldu. Konser yok, klip yok ne yapalım ." ifadelerini kullandı.

İrem Derici'den kilo itirafı

İlginizi Çekebilir
Nurgül Yeşilçay, börek açtı
Evden çıkmayan Nurgül Yeşilçay, karantina günlerinden videolar yayınlamaya devam ediyor.
Arda Turan 5 milyon dolara villa aldı
İkinci oğullarını kucaklarına almaya hazırlanan çift, kiracı olarak oturdukları sitede ev sahibi oldu.
Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı evde spor yaptı
Oyuncu çift Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı, karantina günlerinde bol bol spor yapıyor.
Tarkan, karantinaya Köln’de girdi
Tarkan, koronavirüs vakalarını duyar duymaz ailesiyle beraber Almanya’daki evine yerleşti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
813
Uşak Valisi suskunluğunu bozdu: Yanlış anlaşıldım
Uşak Valisi suskunluğunu bozdu: Yanlış anlaşıldım
862
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
208
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
38
Antalya'da dansözlü drift partisini polis bastı
Antalya'da dansözlü drift partisini polis bastı
296
Türkiye'nin korona yardımına teşekkür mesajları
Türkiye'nin korona yardımına teşekkür mesajları
408
İBB'nin toplu taşıma araçları boşta bekliyor
İBB'nin toplu taşıma araçları boşta bekliyor
366
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir