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İrem Derici'den takipçisine 'bakire' yanıtı

2014 yılında radyocu ve aranjör Rıza Esendemir ile evlenen ve 2 yıl sonra boşanan ünlü şarkıcı, kendisine bakire olup olmadığını soran takipçisine Meryem Ana fotoğrafı ile yanıt verdi.

Haber Merkezi | 03.12.2019 - 16:17..
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Bir yarışma programına katılarak adını duyuran, sonrasında çıkardığı albümlerle milyonlara ulaşan şarkıcı İrem Derici, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri.

Öyle ki ünlü şarkıcı, takipçilerinin fikirlerine çok önem veriyor. Neredeyse her gün bir fotoğraf paylaşarak onların beğesini alan Derici, bazen de gelen sorulara cevap veriyor.

İrem Derici'den takipçisine 'bakire' yanıtı

"BAKİRE MİSİN?"

İrem Derici bu kez, kendisine bir dizi soru yöneltilmesini istedi. Instagram'ın 'Bana soru sor' uygulamasını kullanan Derici, bir hayranının 'Bakire misin?' sorusunu yanıtladı.

İrem Derici'den takipçisine 'bakire' yanıtı

MERYEM ANA İLE YANIT

2014 yılında radyocu ve aranjör Rıza Esendemir ile evlenen ve 2 yıl sonra boşanan ünlü şarkıcı, Meryem Ana'nın fotoğrafını paylaşarak "Hatta kalın lütfen bağlıyorum." dedi.

İrem Derici'den takipçisine 'bakire' yanıtı

"HEMCİNSLERİME İLGİ DUYMADIM"

Bir başka takipçisi ise İrem Derici'ye "Hemcinslerine ilgi duyduğun oldu mu? Yani kızlara" diye sordu. Şarkıcı, "Yani kızlara diyerek açıkladığın için çok teşekkür ederim. Ben de sağlama yapmış oldum. Bugüne kadar olmadı." diyerek gülünç bir cevap verdi.

İrem Derici'den takipçisine 'bakire' yanıtı

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