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İrem Sak çok beğenildi

İrem Sak'ın ayna karşısında çektiği fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu.

Haber Merkezi | 16.07.2019 - 07:31..
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Ünlü oyuncu İrem Sak Çeşme Alaçatı'da tatil yapıyor. Sak, Instagram hesabından son paylaştığı fotoğraf ile takipçilerinin dikkatini çekti.

Kırmızı bodysuit'i ile ayna karşısında çekilen pozunu paylaşan Sak, sosyal medyanın gündemine oturdu.

ÜNLÜLER BİLE YORUM YAZDI

Sak'ın 104 binden fazla beğeni alan paylaşımına, Gülse Birsel, Simge Sağın ve Danla Bilic gibi birçok ünlü isimden yorum yağdı.

Simge Sağın "Bebeksin bebek. Çok güzel olmuş kırmızılar üstünde" yorumunu yaparken Danla Bilic ise "Bende böyle durmamıştı, neden acaba?" ifadelerini kullandı.

İrem Sak çok beğenildi

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