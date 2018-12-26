Irina Shayk pazarda

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, küçük kızı Lea ile birlikte Kaliforniya, Brentwood'daki bir pazara gitti.
YARAMAZ KIZI RAHAT VERMEDİ
Tezgahları incelemeye çalışan Shayk, küçük Lea'nın bu gezintiden sıkılması yüzünden zor anlar yaşadı. Önce annesinin gözlüğünü çıkarmaya çalışan Lea, daha sonra da Shayk'ın elindeki kağıt paraları alıp oynamaya başladı.
Irina Shayk kızı ile pazar alışverişinde
Bir ara kızının yaramazlıklarına gülen Irina Shayk, daha sonra elinden tutarak Lea'yı yürüttü. Anne-kız, daha sonra otomobillerine binerek evlerinin yolunu tuttu.