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Irina Shayk pazarda

Irina Shayk, küçük kızıyla pazarda görüntülendi.

Haber Merkezi | 26.12.2018 - 09:13..
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Dünyaca ünlü model Irina Shayk, küçük kızı Lea ile birlikte Kaliforniya, Brentwood'daki bir pazara gitti.

YARAMAZ KIZI RAHAT VERMEDİ

Tezgahları incelemeye çalışan Shayk, küçük Lea'nın bu gezintiden sıkılması yüzünden zor anlar yaşadı. Önce annesinin gözlüğünü çıkarmaya çalışan Lea, daha sonra da Shayk'ın elindeki kağıt paraları alıp oynamaya başladı.

Irina Shayk kızı ile pazar alışverişinde

Bir ara kızının yaramazlıklarına gülen Irina Shayk, daha sonra elinden tutarak Lea'yı yürüttü. Anne-kız, daha sonra otomobillerine binerek evlerinin yolunu tuttu.

Irina Shayk pazarda

Irina Shayk pazarda

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