Irkçı Yunan vekil, Türkiye sınırında

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan vekil Ioannis Lagos, büyük bir skandala imza atmıştı.

Türkiye'nin, sınır kapılarını açması Yunanistan'ı paniğe sevk ederken, küstah vekil bu kez soluğu sınırda aldı.

YUNAN VEKİL, MÜLTECİ AVINDA

Geceyi Meriç Nehri kıyısında geçiren Lagos, silahlı gruplarla fotoğraf çektirdi.

AP'nin ırkçı vekili, ülkesinin sınırına dayanan göçmenlerin yakalanarak Yunan yetkililere teslim edilmesi için bölgede olduğunu söyledi.

"MÜLTECİ AVLAYANLAR GERÇEK YUNAN"

Milislere ve askerlere yardım eden Lagos, Türkiye sınırında devriye gezen Yunan güvenlik güçlerine de destek çağrısında bulundu.

Yunan vekil, mülteci avlayanlar için "gerçek Yunan" nitelendirmesi yaptı.

Yunan vekil, AP'de Türk bayrağını yırttı VİDEO