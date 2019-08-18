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İrlanda'da kiliseler gayrimenkulleri satışa çıkardı

Kiliseler, rahipler tarafından istismara uğrayan çocuklara tazminat ödeyebilmek için gayrimenkullerini satmaya başladı.

Haber Merkezi | 18.08.2019 - 17:01..
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İrlanda’da kilise eşrafı çocukları yıllarca taciz etmtiği ortaya çıkmış, hükümetin yaptırdığı soruşturmada, bu suistimalin Dublin’deki din otoritelerince örtbas edildiği duyulmuştu.

HALK HRİSTİYANLIKTAN UZAKLAŞAMAYA BAŞLADI

2015 yılında yapılan referandumla aynı cinsten evliliğe izin verilmesi ve 2018 yılında da kürtajın serbest bırakılmasının, kilisenin toplum üzerinde artık etkili olmadığının işareti olduğu belirtilmişti. Halkın Hristiyanlıktan uzaklaşmasıyla gelirinin azalması da gayrimenkul satışlarını başlatan diğer bir neden

KUTSAL HAÇ İLAHİYAT FAKULTESİ 90 MİLYON POUNDA SATILDI

Rahiplerce çocuk tacizleri sebebiyle nüfuzu gittikçe azalan kilisenin artık büyük binalara ihtiyacı kalmaması üzerinde kilisenin gayri menkullerini satmaya başladığı kaydedildi. Dublin’deki Kutsal Haç İlahiyat Fakültesi binası 95 milyon pounda satıldı.İrlanda'da kiliseler gayrimenkulleri satışa çıkardı

KİLİSELER TEK TEK GAYRİMENKULLERİNİ SATMAYA BAŞLADI

İrlanda Katolik Kilisesi'nin güney Dublin’de, gayrimenkul fiyatlarının yükseldiği bir dönemde birkaç önemli binasını satma kararı aldığı belirtildi. Cizvit Kilisesi büyük bir binasını 55 milyon pounda satışa çıkarırken, Karmalit Kilisesi de bir binasını 35 milyon pounda, The Spiritan cemaati bir gayrimenkulünü 20 milyon pounda, St Augustine Kilisesi de bir gayri menkulünü 18 milyon pound satışa çıkardı. Emlak fiyatlarının yükseldiği bu dönemde diğer kiliselerin de gayri satışının teşvik ettiği kaydedildi.İrlanda'da kiliseler gayrimenkulleri satışa çıkardı

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