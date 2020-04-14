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İş makinaları Salda Gölü'nde

Kepçe ve kamyonların Salda Gölü'nde yaptığı çalışmalar büyük tepkiye neden oldu. TOKİ'den konuyla ilgili açıklama geldi.

AA & Ensonhaber |
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İş makinaları Salda Gölü'nde

Türkiye'nin Maldivleri olarak gösterilen Salda Gölü'nün çevresinde inşaat çalışmaları başladı.

İş makinalarının bölgeye verdiği zararın görüntülerini CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker Twitter hesabından paylaştı.

İş makinaları Salda Gölü'nde

İş makinaları Salda Gölü'nde

TOKİ'DEN AÇIKLAMA

Türkiye'nin doğa harikasına verilen zararın ortaya çıkması üzerine TOKİ açıklama yaptı.

Açıklamada, "Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşımlar yapılmaktadır. Paylaşımlarda yer alan görüntüler, yüklenici firmanın şantiye alanı ve otopark bölümünde arazi düzenleme görüntüleri olup, koruma amaçlı oluşturulan yaklaşım mesafesinin dışında küçük bir alandır.

İş makinaları Salda Gölü'nde

CEZA KESİLDİ, PERSONELLER KOVULDU

Bu görüntüler, kamuoyu gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak bizleri de oldukça rahatsız etmiştir.

Yüklenici firmaya makinallı araçların inşaat alanına kesinlikle sokulmaması talimatı verilmesine rağmen bu konuda yeterli hassasiyet göstermemiştir. Yüklenici firmaya kusurlu davranışları nedeniyle gerekli maddi ve sözleşmesindeki diğer ceza hükümleri işletilmiştir.

Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmış olup, sorumlu olan personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır.

Bu tür görüntülerin bir daha kesinlikle yaşanmayacağını, çalışmalarımızı çevre hassasiyetini ve kamuoyu duyarlılığını gözetecek şekilde yürüteceğimizi saygıyla bildiririz." ifadelerine yer verildi.

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