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İşaret dili ile koronavirüse karşı 14 kural

Tokat’ın Turhal ilçesinde işaret dili kursiyerleri, koronavirüs riskine karşı alınması gereken 14 kuralı işaret diliyle anlattı.

İHA | 25.03.2020 - 14:12..
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Türkiye’de de her geçen gün vaka sayısı artan koronavirüse karşı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 14 altın kural, hayati önem taşıyor.

Bu önlemlere işaret dili ile destek olmak isteyen gönüllü vatandaşların katılımıyla,  sosyal farkındalık oluşturuldu.

İşaret dili ile koronavirüse karşı 14 kural VİDEO

İŞARET DİLİ KURSİYERLERİ ANLATTI

Tokat'ta, Turhal Gençlik Merkezi'nde işaret dili eğitimi alan vatandaşlar, evlerinde işaret dili ile kuralları anlatarak cep telefonuna kaydetti. Çekilen videolar, birleştirilerek klip haline getirildi.

Turhal Gençlik Merkezi Müdürü Kayhan Bulut, ülkenin içerisinde bulunduğu koronavirüs salgınına karşı sorumluluklarını yerine getirmek adına çalışma yaptıklarını söyledi.

"KATKI SAĞLAMAK İSTEDİK"

Gençlik Merkezi'nde yürütülen işaret dili kurslarına koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verdiklerini ifade eden Bulut, “Kursa katılan vatandaşlarımız belirli bir aşama kaydetmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsten korunmak için 14 kural yayınlandı. Bu kuralların her birini kursiyerlerimiz, evlerinde cep telefonlar ile çekim yaparak bize gönderdiler. Biz de gönderilen videoları birleştirdik. Ülkemizde koronavirüse karşı alınan tedbirlere bir katkımız olsun diyerek böyle bir çalışma yaptık.” dedi.

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