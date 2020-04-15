taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.8896
Euro
7.5209
Altın
1719.34
Borsa
95854.92
Gram Altın
381.335
Bitcoin
46372.25

İşçi çıkarmayı yasaklayan düzenleme komisyondan geçti

İşçi çıkarmayı 3 ay yasaklayan düzenlemenin de yer aldığı koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren ve kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

İşçi çıkarmayı yasaklayan düzenleme komisyondan geçti

TBMM Plan ve bütçe komisyonu, üç ay süreyle işçi çıkarmayı yasaklayan düzenlemenin de yer aldığı, ekonomi torba yasa teklifini kabul etti.

FAHİŞ FİYAT MADDESİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen koronavirüs salgınına yönelik ekonomik tedbirleri içeren kanun teklifine 'Fahiş Fiyat Artışı, Stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendime Kurulu' oluşturulmasına dair yeni bir madde eklendi.

Söz konusu madde ile üretici, tedarikçi ve tedarikçi işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin fiyatında fahiş artış yapılamayacağı, piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rebaketi bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasının engelleyeci faaliyetlerde bulunamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacayşıla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacağı kaydedildi.

FAHİŞ FİYATA 100 BİN STOKÇULUĞA 500 BİN TL CEZA

Fahiş fiyat uygulayanlara 100 bin TL, stokçuluk yapanlara da 500 bin TL'ye kadar para cezası uygulanabileceği bildirildi. Yasa teklifi, komisyonda görüşülerek kabul edildi.

BU GECE GÖRÜŞÜLECEK

Paketin uzlaşmayla, 48 saat bekleme süresi aşılarak, bu gece genel kurulda görüşülmesi planlanıyor.

İlginizi Çekebilir
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO toplantısına katıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video konferans yöntemiyle gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı.
Haydar Baş'ın cenaze töreninde izdiham
Haydar Baş'ın cenaze töreninde tabuta dokunmak isteyenler, birbirini ezdi. Tabutun üzerine, İmam Hüseyin’in kabir örtüsü serildi.
Salda Gölü'ndeki tahribattan geriye kalanlar
Burdur'daki Salda Gölü'nde, yüklenici firmaya ait iş makinesi ve kamyonların beyaz kuma zarar vermesinin ardından geriye, iş makinelerinin kazdığı derin çukur ve lastik izleri kaldı.
Şüpheli paketi görenler sosyal mesafeyi unuttu
Gaziantep’te şüpheli paket merakı, insanlara sosyal mesafe kuralını unutturdu. İnsanların kalabalık bir şekilde ve meraklı gözlerle izlediği çantadan ise kıyafet çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alaattin Çakıcı'nın gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor
Alaattin Çakıcı'nın gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor
420
Ekrem İmamoğlu, belediye için fitre ve zekat istedi
Ekrem İmamoğlu, belediye için fitre ve zekat istedi
2075
Serdar Ortaç: Bankaya borcum var
Serdar Ortaç: Bankaya borcum var
396
RTÜK'ten FOX TV'ye ceza
RTÜK'ten FOX TV'ye ceza
467
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
380
SİHA'nın 2 teröristi vurma anı
SİHA'nın 2 teröristi vurma anı
303
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
246
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir