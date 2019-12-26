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İşçi kesimi asgari ücret rakamını kabul etmedi

Asgari ücret toplantısında işçileri temsilen bulunan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat; açıklanan rakamı kabul etmediklerini söyledi ve toplantıyı terk etti.

Haber Merkezi | 26.12.2019 - 17:19..
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İşçi kesimi asgari ücret rakamını kabul etmedi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılının asgari ücretinin belirlendiği toplantıda milyonlarca işçinin beklediği rakamı 2 bin 324 lira olarak açıkladı.

Bakan Selçuk'un ardından işçileri temsilen söz alan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, bu rakamla işçilerin ancak 10 gün geçinebileceğini ifade etti.

İşçi kesimi asgari ücret rakamını kabul etmedi VİDEO

"ALIM GÜCÜNÜN EN FAZLA DÜŞTÜĞÜ DÖNEM"

Irgat, şunları söyledi; "Biz Türk-İş olarak, açlık yoksulluk ve bir kişinin yaşam maliyetini daha önce sizinle açıkladık. Bu rakam ciddi araştırmalar sonucunda çıktı. 2 bin 578 lira rakamını açıkladık. En az bu ücret olacağını sizlerle paylaştık. Açıkladığınız rakamı işçi kesimi olarak kabul edemiyoruz. 2008 yılında başlayan ve günümüze kadar devam eden bir kriz nedeniyle alım gücünün en fazla düştüğü dönemi yaşanıyoruz. Bu rakam işçilere 10 gün yeter. Karara katılmıyoruz, muhalefet ediyoruz. Toplantıdan ayrılıyoruz."

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