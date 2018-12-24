taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3042
Euro
6.0527
Altın
1260.64
Borsa
92335.19
Gram Altın
215.079

İşçiler çöpten topladıkları atıklarla konser verdiler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, temizlik işçileri çöpten topladıkları tencere, tava, cam şişe ve temizlik malzemeleri enstrüman olarak kullanarak Marmaris Yeni Yıl Festivali'nde konser verdi.

AA | 24.12.2018 - 08:48..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Whatsapp ile paylaş

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli 17 temizlik işçisi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen Marmaris Yeni Yıl Festivali'nde sahne aldı. Temizlik işçilerinden oluşan koro, sahneye ilk çıktıklarında süpürgeleriyle sahneyi süpürdü.

ATIKLARLA MÜZİK ZİYAFETİ

Bağlamanın yanı sıra, çöpten buldukları tencere, tava, cam şişe, pet şişe, kutular ile çöp toplamak için kullandıkları süpürge, tırmık ve çöp kovalarını müzik aleti olarak kullanan temizlik işçileri, konserde 5 eser seslendirdi.

İşçiler çöpten topladıkları atıklarla konser verdiler

KONSERDE TEMİZLİK VURGUSU

Festival alanını dolduranların ısrarı üzerine bazı eserler tekrar tekrar seslendirildi. Tamamı temizlik işçilerinden oluşan koro, bazı eserlerin sözlerini değiştirerek temizlik vurgusu yaptı.

10 GÜNDE HAZIRLANDILAR

Koro sorumlusu Barış Ünlü ise koronun 10 gün gibi kısa bir sürede hazırlandığını dile getirdi.

Marmaris'in temiz bir ilçe olarak bilinmesi için ekibin çok iyi iş çıkardığını aktaran Ünlü, "Amacımız atık malzemelerden neler yapılabileceğini göstermek. İnsanların istediği takdirde 10 gün gibi kısa bir sürede amatör olarak neler yapılacağını gösterdik. Paslı müzik aletleriyle kulakların pasını silebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

İşçiler çöpten topladıkları atıklarla konser verdiler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metin Akpınar adliyeye götürüldü

Metin Akpınar adliyeye götürüldü

489
Trump'tan Erdoğan'a: Suriye sizindir

Trump'tan Erdoğan'a: Suriye sizindir

108
Lüks düşkünü CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

Lüks düşkünü CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

67
Muhalefet hazine yardımlarını beğenmedi

Muhalefet hazine yardımlarını beğenmedi

273
Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan düşüş

Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan düşüş

163
National Interest: Savaş çıkma olasılığı yüksek bölgeler

National Interest: Savaş çıkma olasılığı yüksek bölgeler

43
Trump: Askerlerimiz eve dönüyor

Trump: Askerlerimiz eve dönüyor

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir