İşçiler çöpten topladıkları atıklarla konser verdiler

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli 17 temizlik işçisi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen Marmaris Yeni Yıl Festivali'nde sahne aldı. Temizlik işçilerinden oluşan koro, sahneye ilk çıktıklarında süpürgeleriyle sahneyi süpürdü.

ATIKLARLA MÜZİK ZİYAFETİ

Bağlamanın yanı sıra, çöpten buldukları tencere, tava, cam şişe, pet şişe, kutular ile çöp toplamak için kullandıkları süpürge, tırmık ve çöp kovalarını müzik aleti olarak kullanan temizlik işçileri, konserde 5 eser seslendirdi.

KONSERDE TEMİZLİK VURGUSU

Festival alanını dolduranların ısrarı üzerine bazı eserler tekrar tekrar seslendirildi. Tamamı temizlik işçilerinden oluşan koro, bazı eserlerin sözlerini değiştirerek temizlik vurgusu yaptı.

10 GÜNDE HAZIRLANDILAR

Koro sorumlusu Barış Ünlü ise koronun 10 gün gibi kısa bir sürede hazırlandığını dile getirdi.

Marmaris'in temiz bir ilçe olarak bilinmesi için ekibin çok iyi iş çıkardığını aktaran Ünlü, "Amacımız atık malzemelerden neler yapılabileceğini göstermek. İnsanların istediği takdirde 10 gün gibi kısa bir sürede amatör olarak neler yapılacağını gösterdik. Paslı müzik aletleriyle kulakların pasını silebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.