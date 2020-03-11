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İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü 14 yaralı

Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.

İHA | 11.03.2020 - 02:29..
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Adana'nın Zeytinbeli Mahallesi’nde marul tarlasında çalışan tarım işçilerini taşıyan Hüseyin Elçi yönetimindeki 60 NP 987 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Yumurtalık-Ceyhan kara yolu, Körkuyu Mahallesi kavşağı yakınlarında şarampole yuvarlandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Ali Baytekin, Zübeyde Elçi, Suriye uyruklu Atman İdo hayatını kaybetti.

4'Ü AĞIR 14 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerine vatandaşlarda yardım etti. 17 yolcunun bulunduğu minibüste Şoför Hüseyin Elçi’nin yanı sıra, Emine Elçi, Emin Elçi, Hacı Elçi, Pınar Elçi, İmad Haydo, Mevlüde Baytekin, Teybet Baytekin, Nezire Esenboğa, Velit Hamdi ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne, Emine Baytekin, Bicvar Şeşo, Mustafa Hüseyin farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü 14 yaralı

İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü 14 yaralı

İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü 14 yaralı

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